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Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии

Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
flickr.com  /  @OpenUpEd

Абуджа, 8 августа. Не менее 60 жителей штата Кацина скончались от холеры. Об этом сообщил комиссар по вопросам здравоохранения Якубу Данджа на собрании Нигерийской медицинской ассоциации (NMA).

«На данный момент зафиксировано 1400 подтвержденных случаев заболевания холерой», — отметил Данджа.

По его словам, правительство страны не оставит граждан без помощи. В скором времени больницы получат необходимые медикаменты.

Также комиссар обратил внимание на важность соблюдения санитарно-гигиенических норм. Он призвал чаще мыть руки с мылом, обрабатывать продукты питания перед употреблением и не пить грязную воду.

Торговцев овощей и фруктов Данджа попросил беречь свой товар от насекомых, накрывая специальной пленкой.

Вспышки холеры ежегодно случаются в сезон дождей, но в этот раз ситуация близка к катастрофической. По данным Центра по контролю за заболеваниями Нигерии, инфекция поразила больше половины из 36 штатов страны. Тысячи людей инфицированы, сотни умерли, причем большинство жертв — дети.

Положение усугубила бессрочная забастовка нигерийских медиков. Представители здравоохранения пожаловались на низкую оплату труда, бесчеловечные условия работы и острую нехватку средств индивидуальной защиты.

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африка эпидемия нигерия холера
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