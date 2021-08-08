Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем

Воронеж, 8 августа. Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в финальном этапе масштабных учений в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В тактических учениях Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО приняли участие более 500 военнослужащих, а также 100 единиц вооружения и военной техники. На завершающем этапе маневров бойцы ЗВО отработали переход в контрнаступление.

«После того как военнослужащие передвинули условного противника к заранее обозначенному рубежу, расчеты минометов 2С12 «Сани» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» беглым огнем совершили огневой налет по отступающему «врагу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные инженеры ЗВО впервые переправили пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» через реку. Для этого в ходе учений специалистами был собран паром из элементов понтонного парка ПП-2005М.