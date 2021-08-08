Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе

Москва, 8 августа. Специалисты Роспотребнадзора составили список самых полезных овощей и фруктов, которые лучше всего покупать в августе, поскольку сейчас они максимально полезные и вкусные.

Из овощей сейчас самое время для баклажанов, кабачков, болгарского перца, брокколи, кукурузы и разного вида капусты. Огурцы и помидоры в это время очень вкусные и продаются по самой доступной цене. В конце лета всегда продается огромное количество зелени, салатов. Все это в самом соку, с максимальным содержанием витаминов. Помимо традиционных фруктов, в августе добавляются очень полезные ягоды — облепиха, клюква, крыжовник, малина, брусника.

По мнению экспертов, нужно стараться включать в свой рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. И август — лучшее время следовать этому правилу. А кроме того, сейчас можно делать витаминные запасы на зиму.

Один из способов заготовки овощей и фруктов на зиму — дегидрация. Из плодов удаляется вся влага, при этом их вкус и все полезные вещества сохраняются.