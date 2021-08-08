В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»

Южно-Сахалинск, 8 августа. Военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить в период с 26 по 29 августа на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одна из семи выставочных площадок форума будет открыта на территории исторического парка «Россия — моя история». В ходе мероприятия жители и гости города смогут впервые увидеть зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который был принят на боевое дежурство по охране воздушного пространства региона в начале 2021 года.

На площадке также покажут современные образцы стрелкового оружия, средства бронезащиты солдат, экипировку и девять единиц боевой техники. Помимо этого, военнослужащие проведут демонстративные занятия по выживанию в экстремальных условиях и оказанию первой медицинской помощи.

Ранее плановые учения с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 состоялись в зенитно-ракетном полку соединения противовоздушной обороны Балтийского флота РФ.