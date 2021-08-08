Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:38
20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
Все новости

В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
Армия
В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
Пресс-служба ЗВО

Южно-Сахалинск, 8 августа. Военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить в период с 26 по 29 августа на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одна из семи выставочных площадок форума будет открыта на территории исторического парка «Россия — моя история». В ходе мероприятия жители и гости города смогут впервые увидеть зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который был принят на боевое дежурство по охране воздушного пространства региона в начале 2021 года.

На площадке также покажут современные образцы стрелкового оружия, средства бронезащиты солдат, экипировку и девять единиц боевой техники. Помимо этого, военнослужащие проведут демонстративные занятия по выживанию в экстремальных условиях и оказанию первой медицинской помощи.

Ранее плановые учения с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 состоялись в зенитно-ракетном полку соединения противовоздушной обороны Балтийского флота РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
с-400 вс рф армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru