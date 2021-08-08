Елена Воробей готова дать концерт в поддержку Булановой и ее пенсионной инициативы

Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей в беседе с корреспондентом ФАН призналась, что готова поддержать Татьяну Буланову и ее инициативу «Ленинградская надбавка».

«Дай бог Тане здоровья на долгие-долгие годы. Один в поле не воин, конечно. Это замечательная инициатива. Я думаю, что присоединится к ней не только Петербург, но и Ленобласть, а также все артисты со званиями и без званий», — прокомментировала артистка.

Буланова выступила с предложением повысить пенсионные выплаты жителям Петербурга, которые пережили блокаду.

«Проблемы пенсионеров меня как человека, который скоро тоже пойдет подавать документы, волнуют. Я обращусь к Тане Булановой с предложением поддержать ее инициативу. Если нужно будет давать концерты какие-то в поддержку, то я согласна. Лишь бы только пенсионерам подняли пенсию», — призналась собеседница ФАН.

Ранее Татьяна Буланова записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Кандидат в депутаты очень разочарована действиями чиновников, которые «ставят палки в колеса» политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии, даже несмотря на то, что за эту инициативу проголосовало порядка 100 тысяч жителей города.