В смартфонах скоро могут появиться высокоточные тепловизоры

Сеул, 8 августа. Южнокорейские ученые разработали компактный высокоточный тепловизор на основе микроболометра. Модуль можно будет встраивать в современные смартфоны.

Изобретатели из Центра оптоэлектронных материалов и устройств в Корейском институте науки и техники адаптировали технологию болометра, изобретенного еще в конце XIX века. Новинка может работать в условиях до 100 градусов Цельсия. Модуль можно установить на смартфон, компоненты которого рассчитаны на работу при +85 градусах.

Корейские ученые заменили обычный модуль на более термостабильный материал, установили инфракрасный поглотитель, что повысило точность измерения в три раза. Такой прибор может использоваться повсеместно, и не только для измерения температуры.

Американские ученые нашли способ преобразовывать металл в тончайшую пленку, которая применяется в современных электронных устройствах. Новый метод проще, дешевле, и на выходе получается пленка более высокого качества.