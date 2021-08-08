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Саперы ликвидировали подозрительный чемодан возле дворца президента Кипра
Происшествия
Саперы ликвидировали подозрительный чемодан возле дворца президента Кипра
pixabay.com

Никосия, 8 августа. Полиция Кипра уничтожила контрольным взрывом подозрительный чемодан, который был обнаружен в этот же день неподалеку от президентского дворца в Никосии.

Возле президентского дворца был найден подозрительный чемодан. На место происшествия оперативно приехали саперы и правоохранители. Они уничтожили предмет управляемым взрывом, но внутри ничего не оказалось. Сумку оставили с внешней стороны ограды дворца. Идет расследование инцидента.

Ранее глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом.

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саперы кипр чемодан
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