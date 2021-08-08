Глава МИД Германии заявил о поддержке противников белорусской власти

Берлин, 8 августа. Евросоюз продолжает поддерживать противников официальной власти Белоруссии, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Дипломат считает, что минское руководство якобы утратило «моральную легитимность» во время прошлогодних арестов в республике.

Хайко Маас подчеркнул, что 9 августа 2020 года стало поворотным пунктом в истории Белоруссии. Берлин и Брюссель продолжат поддерживать противников законной власти республики, которые якобы борются за «демократические ценности», добавил министр.

Литва ранее анонсировала очередные санкции против Белоруссии. Ограничения связаны с мнимой «организацией нелегальной миграции» властями республики.