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Глава МИД Германии заявил о поддержке противников белорусской власти

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:20
Политика
Глава МИД Германии заявил о поддержке противников белорусской власти
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 8 августа. Евросоюз продолжает поддерживать противников официальной власти Белоруссии, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Дипломат считает, что минское руководство якобы утратило «моральную легитимность» во время прошлогодних арестов в республике.

Хайко Маас подчеркнул, что 9 августа 2020 года стало поворотным пунктом в истории Белоруссии. Берлин и Брюссель продолжат поддерживать противников законной власти республики, которые якобы борются за «демократические ценности», добавил министр.

Литва ранее анонсировала очередные санкции против Белоруссии. Ограничения связаны с мнимой «организацией нелегальной миграции» властями республики.

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