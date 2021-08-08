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Кнутов объяснил, как танк "Сжатие" стал прототипом американского лазерного оружия
Армия
Кнутов объяснил, как танк "Сжатие" стал прототипом американского лазерного оружия
youtube.com  /  Prt Scr / Юрий Котенок

Москва, 8 августа. В самом конце холодной войны в СССР был разработан уникальный танк «Сжатие», использовавший в качестве штатного вооружения лазерные излучатели, сообщил историк Юрий Кнутов.

Боевая машина была создана на базе САУ 2С19 «Мста-С», рассказал директор музея ПВО в интервью изданию «ПолитЭксперт». Она была оснащена несколькими независимыми лазерными установками, однако для поражения бронированных целей их мощности оказалось недостаточно. Однако в другом качестве танк «Сжатие» оказался весьма эффективным, заявил директор музея ПВО.

«Не для уничтожения или сжигания, а для вывода из строя оптических и инфракрасных прицелов. Распад Советского Союза привел к тому, что проект закрылся», — напомнил Кнутов.

Танк «Сжатие» был выпущен в единственном экземпляре, который находится на территории военно-технического музея в Черноголовке. Именно эта машина стала прототипом боевых лазеров России и США, особенно после американских экспериментов с множеством синхронных излучателей. Поэтому советский танк вполне заслуживает титула «дедушки лазерных установок», резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил большой вклад ученых Саровского научного центра в создание лазера «Пересвет», который уже принят на вооружение в ВС РФ,

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танки лазеры кнутов
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