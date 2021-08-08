Марокко и Великобритания намерены расширить связи в торговле и образовании

Рабат, 8 августа. Великобритания стремится расширить товарооборот с Марокко и инвестировать в развитие новых связей в области образования и зеленой энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте королевского правительства.

После решения Лондона выйти из состава Европейского союза Рабат стал одним из самых перспективных рынков сбыта. В связи с этим дипломаты и политики активизировали усилия по улучшению сотрудничества двух государств в различных сферах.

Мероприятие также проходит на фоне празднования трехсотлетия торговых отношений между Марокко и Великобританией. Первое соглашение заключено в 1721 году.

В интервью изданию Le360 британский посол Мартин Саймон рассказал о двусторонних планах по расширению экономических связей. Он также объявил о новой программе по обмену студентами для изучения культуры и языка.

По его словам, выстраивание торговых отношений между государствами является одной из важных задач. Великобритания уже экспортирует в Марокко огромное количество рафинированной нефти, газа, автомобилей и компонентов для самолетов, в то время как королевство в основном поставляет свежие овощи и фрукты из своего сельскохозяйственного сектора.

«Каждый день моя мать говорит мне, что видела персики, лимоны и особенно марокканские помидоры и оливки в супермаркете», — сказал посол в качестве примера.

Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова

Мартин Саймон добавил, что и англичане, и марокканцы видят в будущем гораздо больший потенциал. В частности, речь идет о чистой энергетике, которую добывает Рабат. Не исключено, что королевство может стать ключевым экспортером этого продукта в Европу.

«Марокко считается мировым лидером в области возобновляемых источников энергии. В этом секторе появляется все больше инвестиционных возможностей», — уточнил посол.

Лондон также предлагает Рабату ускорить подготовку квалифицированных специалистов в области зеленых технологий, направив большее число студентов в свои знаменитые высшие учебные заведения. В первую очередь в такие университеты, как Кембридж и Оксфорд. Они являются одними из самых престижных и известных в мире.

Саймон признал, что британское образование стоит дорого, и выразил надежду, что новая программа «Стипендии Шевенинга» сможет преодолеть этот разрыв. Она полностью покрывает расходы на год обучения и получение степени магистра в университетах.