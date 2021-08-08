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Пенсионный фонд напомнил о рисках «серой» зарплаты

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:09
Экономика
Пенсионный фонд напомнил о рисках «серой» зарплаты
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 8 августа. Работодатель, выплачивающий зарплату «в конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на выплаты для нынешних пенсионеров.

Как напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, будущая пенсия напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую работодатель выплачивает за конкретного сотрудника. Таким образом, уплата страховых взносов с заниженной суммы зарплаты или их неуплата вовсе приводит к уменьшению размера будущей пенсии, подчеркнули в ПФР.

Россияне, работающие неофициально, лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице и по уходу за ребенком. Кроме того, «серая» зарплата не учитывается при назначении пенсии.

Пенсионный фонд ранее озвучил условия для увеличения пенсий работающих граждан. Индексация выплат трудоустроенным пенсионерам приостановлена в России с 2015 года.

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