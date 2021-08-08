В частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается вакцинация новобранцев

Севастополь, 8 августа. В воинских частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается добровольная вакцинация новобранцев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед введением вакцины медики информируют военнослужащих о свойствах препарата «Спутник V», который предотвращает заражение коронавирусом.

«Вакцинация проводится только после осмотра военнослужащего терапевтом с измерением давления и температуры тела, а также подписания согласия на добровольное введение компонентов препарата,» — говорится в сообщении.

После завершения процедуры, каждый военнослужащий получает специальный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков сообщал, что прививочная кампания в рядах российской армии позволила выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.