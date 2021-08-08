Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:37
20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
Все новости

В частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается вакцинация новобранцев

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:07
Армия
В частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается вакцинация новобранцев
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 8 августа. В воинских частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается добровольная вакцинация новобранцев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед введением вакцины медики информируют военнослужащих о свойствах препарата «Спутник V», который предотвращает заражение коронавирусом.

«Вакцинация проводится только после осмотра военнослужащего терапевтом с измерением давления и температуры тела, а также подписания согласия на добровольное введение компонентов препарата,» — говорится в сообщении.

После завершения процедуры, каждый военнослужащий получает специальный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков сообщал, что прививочная кампания в рядах российской армии позволила выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В частях и соединениях Черноморского флота ВМФ РФ продолжается вакцинация новобранцев
россия вмф рф черноморский флот вакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru