Телеведущая Ольга Орлова намекнула на перенесенный выкидыш

Москва, 8 августа. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась с подписчиками в Instagram советом, как пережить потерю ребенка.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Орловой, что делать в случае выкидыша. По мнению артистки, этот момент нужно просто принять и смириться, потому что «неудачи случаются».

«Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!» — заметила она.

Звезда также поделилась секретом воспитания ребенка. Не стоит контролировать каждый шаг своего наследника, ни к чему хорошему это не приведет. У подростка не будет возможности подготовиться к взрослой жизни, пояснила Орлова.

Все дети вырастают и покидают родителей, чтобы строить свою жизнь. Поэтому нельзя бороться с естественным процессом взросления, подытожила экс-«блестящая».

В нулевых Ольга Орлова познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым, после чего ушла из группы. Она родила от него сына Артема, но после этого отношения с супругом продлились всего несколько лет.

Сейчас звезда прячет личную жизнь за семью печатями. В 2020 она начала встречаться с 51-летним предпринимателем по имени Валерий. Однако журналисты неоднократно видели ее в компании коллеги по «Дому-2» Влада Кадони.

Ранее певица опубликовала в соцсетях снимок с пляжа. Орлова продемонстрировала подтянутую фигуру, развенчав миф о «женщинах за 40».