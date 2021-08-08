Мария Захарова поставила на место украинских политиков после травли спортсменки

Москва, 8 августа. Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих вызовут в минобороны государства из-за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

Представители украинского ведомства отметили, что такие снимки могут стать «объектом информационных спецопераций врага». Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления политиков и подчеркнула, что недоброжелатель находится в самом Киеве.

Стоит обратить внимание на тех, кто устраивает травлю своей спортсменки, поставила представителей ведомства на место Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ осудила французского чиновника Клемана Бона за высказывания о вакцине. По мнению дипломата, его слова носят дискриминирующий характер.