Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:37
20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
Все новости

Мария Захарова поставила на место украинских политиков после травли спортсменки

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:10
Политика
Мария Захарова поставила на место украинских политиков после травли спортсменки
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 8 августа. Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих вызовут в минобороны государства из-за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

Представители украинского ведомства отметили, что такие снимки могут стать «объектом информационных спецопераций врага». Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления политиков и подчеркнула, что недоброжелатель находится в самом Киеве.

Стоит обратить внимание на тех, кто устраивает травлю своей спортсменки, поставила представителей ведомства на место Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ осудила французского чиновника Клемана Бона за высказывания о вакцине. По мнению дипломата, его слова носят дискриминирующий характер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мария Захарова поставила на место украинских политиков после травли спортсменки
украина россия захарова мид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru