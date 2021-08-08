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Митинг в поддержку правительственных вооруженных сил прошел в столице Эфиопии

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:07
Африка
Митинг в поддержку правительственных вооруженных сил прошел в столице Эфиопии
Global Look Press  /  © Vuk Valcic / Keystone Press Agency

Аддис-Абеба, 8 августа. Марш в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF) прошел в столице страны.

Протестующие собрались на центральной площади Мэскэль. Они осудили деятельность «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и поклялись в верности национальной армии. Некоторые активисты заявили, что готовы взяться за оружие и лично бороться с сепаратистами.

«Остановим террор. Нет — насилию! Убийства и грабежи должны прекратиться», — скандировала толпа.

Демонстранты призвали международное сообщество не вмешиваться в дела Эфиопии. По их словам, страна справится с внутренними конфликтами самостоятельно.

Это не первый митинг против НФОТ. Акции протестов уже состоялись в штатах Амхара, Оромия и Афар. Также кампанию против сепаратистов поддержала эфиопская диаспора в Судане.

Митинг в поддержку правительственных вооруженных сил прошел в столице Эфиопии
twitter.com  / @fanatelevision

Тем временем ситуация на севере страны продолжает ухудшаться. Более 70% жителей Тыграя испытывают острую нехватку продовольствия. По данным ЮНИСЕФ, свыше 100 тысяч детей рискуют умереть от недоедания уже через год.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров.

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