Судан опроверг информацию о своем посредничестве в конфликте в Тыграе

Хартум, 8 августа. Судан отверг обвинения Эфиопии в желании стать посредником в тыграйском конфликте. Аддис-Абеба ранее сообщила о своем отказе от данного предложения под предлогом того, что оно поступило от заинтересованной стороны, которая к тому же якобы является оккупантом эфиопских территорий. Хартум, в свою очередь, назвал данные заявления «странными».

«Попытки внушить всем, что Судан играет определенную роль в конфликте, а также заявление об оккупации являются обычной практикой для Эфиопии, которая постоянно искажает факты и выдвигает необоснованные утверждения о наших с ней отношениях. Утверждения Аддис-Абебы основаны только на амбициях тех кругов в правительстве Эфиопии, которые не гнушаются никакими средствами для их достижения», —сообщили в Министерстве иностранных дел Судана.

Согласно заявлению МИД, «заинтересованность Хартума в разрешении конфликта в Тыграе является показателем его приверженности делу мира и региональной стабильности, а также выражением стремления урегулировать ситуацию в Эфиопии и проявить солидарность в решении стоящих перед ней проблем». В ведомстве добавили, что участники спора в регионе должны прекратить военные действия и перейти к диалогу ради сохранения единства и стабильности.

В ведомстве МИД сообщили, что в целях формирования позиции в данном вопросе Хартум вызвал своего посла из Эфиопии для проведения консультаций.

«Чувство ответственности и обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в регионе конфликта побуждают Судан и каждого, кто способен принимать позитивные решения, делать все возможное, чтобы помочь. Не говоря уже о том, что для Судана, который председательствует в МОВР, это прямая обязанность. Кроме того, находясь в непосредственной близости от зоны конфликта, мы можем также пострадать от его последствий, включая, в частности, проблему беженцев», —говорится в заявлении МИД.

В конце прошлого месяца около трех тысяч мигрантов пересекли суданскую границу, спасаясь от военных действий в Эфиопии. Все они принадлежали к одному племени, населяющему регион Амхара.