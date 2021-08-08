Историк Суржик: документы о планах Токио напасть на СССР препятствуют японскому реваншизму

, 8 августа. Публикация рассекреченных документов о планах Японии напасть на СССР будет препятствовать реваншизму в современном японском обществе. Об этом заявил историк Дмитрий Суржик.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы, подтверждающие подготовку Японии к войне с СССР. В документах отмечается, что японская сторона осуществляла военные приготовления с 1938 года. В рамках этой подготовки японские военные совершали преступления на территории Китая и других стран Восточной Азии, передает РИА Новости.

Доцент российского Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик выразил уверенность, что публикация документов будет препятствовать стремлению Токио к реваншу, а также сократит уровень милитаристских настроений в Японии.

"Говорить про это надо для того, чтобы предотвратить рост реваншизма и усиление милитаристского духа в современном японском обществе, поскольку предпосылки к этому сегодня есть. И вопрос о Курилах, поднимаемый в Японии, — это наиболее яркое проявление такого реваншизма", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что Советский Союз, объявив Японии войну в августа 1945 года, выполнил все необходимые дипломатические нормы. О том, что Япония должна капитулировать, было заявлено в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, однако японское руководство проигнорировало этот документ.

Ранее стало известно, что ультраправые активисты в Японии намерены провести несколько протестных акций у посольства России в Токио. Готовящиеся акции приурочены к 76-й годовщине вступления СССР в войну с Японией.

Историк Суржик назвал публикацию документов о планах Токио напасть на СССР ударом по японскому реваншизму.