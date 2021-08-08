Уровень госдолга в США достиг рекордного значения

Вашингтон, 8 августа. Соединенные Штаты Америки достигли установленного законом потолка госдолга. В результате необходимо принять чрезвычайные меры, сообщила глава Минфина Джанет Йеллен.

По мнению экспертов, текущие долговые проблемы США считаются прямым наследием существенного финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. После указанного периода стране приходилось несколько раз поднимать максимальный предел госдолга. В результате в конгрессе возникали политические противостояния между демократами и республиканцами.

Последние сообщили, что не поддержат повышение лимита государственного долга, если американский президент Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы. Конгресс США обеспечил показатель заимствований на уровне 22 трлн долларов до 31 июля текущего года. Сейчас пороговое значение составляет почти 28,5 трлн долларов.

Экономисты ранее предположили, когда «лопнет» достигший рекордной отметки размер государственного долга Соединенных Штатов Америки.