Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:36
20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
Все новости

Уровень госдолга в США достиг рекордного значения
Экономика
Уровень госдолга в США достиг рекордного значения
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 августа. Соединенные Штаты Америки достигли установленного законом потолка госдолга. В результате необходимо принять чрезвычайные меры, сообщила глава Минфина Джанет Йеллен.

По мнению экспертов, текущие долговые проблемы США считаются прямым наследием существенного финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. После указанного периода стране приходилось несколько раз поднимать максимальный предел госдолга. В результате в конгрессе возникали политические противостояния между демократами и республиканцами.

Последние сообщили, что не поддержат повышение лимита государственного долга, если американский президент Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы. Конгресс США обеспечил показатель заимствований на уровне 22 трлн долларов до 31 июля текущего года. Сейчас пороговое значение составляет почти 28,5 трлн долларов.

Экономисты ранее предположили, когда «лопнет» достигший рекордной отметки размер государственного долга Соединенных Штатов Америки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Уровень госдолга в США достиг рекордного значения
сша минфин сша госдолг йеллен госдолг сша экономика сшга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru