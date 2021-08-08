Авиакомпания EgyptAir запускает семь рейсов в неделю из Москвы в Египет

Каир, 8 августа. Самолеты авиакомпании EgyptAir начнут курсировать между Москвой и курортами Египта. Россияне смогут улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Рейсы планируется запустить 9 августа. Всего авиакомпания EgyptAir намерена выполнять семь перелетов в неделю между египетскими курортами и Москвой. Первый самолет перевозчика прибудет из российской столицы в аэропорт Хургады утром в понедельник.

Представители авиакомпании «Россия» ранее рассказали об ажиотажном спросе на билеты в египетском направлении. Загрузка первых рейсов составляет 100%.