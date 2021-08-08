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ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка
Весь мир
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка
pixabay.com  /  MasimbaTinasheMadondo

Хараре, 8 августа. ООН поддержала новый законопроект Зимбабве, направленный на запрет вступления в брак любого лица моложе 18 лет, сообщает Independent Online.

Недавно в Зимбабве после родов скончалась 14-летняя Памяти Мачайи (Memory Machaya). Этот случай привлек внимание общественности к практике детских браков в апостольских церквях Зимбабве, которые также допускают полигамию. В настоящее время правительство закрывает глаза на союзы взрослых мужчин и подростков, ни один из законов страны не устанавливает минимальный возраст согласия на подобные отношения.

Новый же документ, который находится на рассмотрении парламента, направлен на модернизацию подзаконных актов и запрет на вступление в брак человека моложе 18 лет, а также судебное преследование любого лица, участвующего в браке несовершеннолетнего.

ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка
Федеральное агентство новостей  / Андрей Рост

«К сожалению, тревожные сообщения о сексуальных надругательствах над несовершеннолетними девочками, включая принудительные детские браки, продолжают появляться, и действительно, это еще один печальный случай», — говорится в заявлении ООН от 7 августа.

По данным Организации Объединенных Наций, каждая третья девушка в Зимбабве, скорее всего, выйдет замуж до достижения совершеннолетия.

Ранее Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщал о тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве. Так, около 8 млн жителей страны нуждаются в срочной помощи. Более половины из них — дети.

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