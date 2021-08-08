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Пожарные из Брянска опубликовали трогательные кадры спасения животных

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:09
Общество
Пожарные из Брянска опубликовали трогательные кадры спасения животных
vk.com  /  ГУ МЧС России по Брянской области

Брянск, 8 августа. Выезды по спасению животных не являются прямыми обязанностями пожарных, однако когда график позволяет, они помогают попавшим в передрягу питомцам.

Один из таких случаев произошел в мае этого года. Тогда в брянском парке Сосновый бор огнеборцы помогли спасти кота, который забрался на высокое дерево. Достать его получилось благодаря автолестнице. Затем питомца благополучно передали хозяйке.

Пожарные из Брянска опубликовали трогательные кадры спасения животных
vk.com  / ГУ МЧС России по Брянской области

Необычный случай год назад произошел в Клетне. Там из-за прошедших сильных дождей упало гнездо аистов. Взрослая птица застряла в ветках дерева, а птенцы выпали на землю. Тогда пожарные оказали им первую помощь, а местные жители взяли птиц на попечение.

Накануне стало известно, что пара живущих в ростовском зоопарке белых капуцинов стала родителям. В их семействе появился любознательный малыш, передает пресс-служба зоопарка.

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