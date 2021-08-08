Пожарные из Брянска опубликовали трогательные кадры спасения животных

Брянск, 8 августа. Выезды по спасению животных не являются прямыми обязанностями пожарных, однако когда график позволяет, они помогают попавшим в передрягу питомцам.

Один из таких случаев произошел в мае этого года. Тогда в брянском парке Сосновый бор огнеборцы помогли спасти кота, который забрался на высокое дерево. Достать его получилось благодаря автолестнице. Затем питомца благополучно передали хозяйке.

vk.com / ГУ МЧС России по Брянской области

Необычный случай год назад произошел в Клетне. Там из-за прошедших сильных дождей упало гнездо аистов. Взрослая птица застряла в ветках дерева, а птенцы выпали на землю. Тогда пожарные оказали им первую помощь, а местные жители взяли птиц на попечение.

Накануне стало известно, что пара живущих в ростовском зоопарке белых капуцинов стала родителям. В их семействе появился любознательный малыш, передает пресс-служба зоопарка.