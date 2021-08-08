Дизель-электрическая субмарина «Магадан» пополнит ряды ВМФ РФ в ноябре 2021 года

Санкт-Петербург, 8 августа. Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» войдет в состав Военно-морского флота РФ в ноябре текущего года после завершения этапов государственных испытаний.

Согласно информации в Минобороны РФ, подлодка «Магадан» была построена на петербургском предприятии АО «Адмиралтейские верфи» специально для пополнения сил Тихоокеанского флота РФ (ТОФ).

Известно, что субмарина проекта 636.3 прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания на полигонах Балтийского флота. Была проведена проверка гидроакустического комплекса, системы радиолокации и связи, а также успешно выполнены все запланированные погружения, в том числе глубоководные.

ДЭПЛ «Магадан» является третьей подводной лодкой серии для ТОФ. Она была спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности — 91%.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором экипаж новейшей подводной лодки ВМФ РФ «Казань» тренируется различным навыкам в Мурманске. Данная субмарина относится к классу «Ясень-М» и отличается от аналогов сниженной шумностью и повышенной ударной мощью.