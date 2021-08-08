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Ученые из России сообщили, что оливковое масло обладает свойствами антидепрессанта
Наука
Ученые из России сообщили, что оливковое масло обладает свойствами антидепрессанта
pxhere.com

Москва, 8 августа. Пользу от добавления в рацион оливкового и подсолнечного масел сравнили ученые из Российской Федерации.

Специалисты установили, что оливковое масло обладает свойствами антидепрессанта. Продукт имеет в основе мононенасыщенные жирные кислоты, которые обеспечивают пластичность клеточных мембран. Они также меньше окисляются во время приготовления блюда. Благодаря этому производится меньше токсичных веществ.

Результаты исследований, проведенных на животных, показали, что употребление оливкового масла первого отжима также не приводит к сильным ультраструктурным и окислительным процессам в печени. Это также отличает его от подсолнечного.

Ранее сообщалось, что растительное масло крайне вредно для организма человека. Объяснение этому тезису дала австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

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ученые оливковое масло Антидепрессант
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