Депутат Журавлев обеспокоен экологическим состоянием реки Сюга

Можга, 8 августа. Депутат Госдумы России и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Удмуртию, где узнал о ключевых проблемах местных жителей.

Местный парламентарий Павел Белинов сообщил, что участок река Сюга мельчает. Это может привести к серьезным экологическим проблемам. Старожилы заметили, что раньше водный объект был глубоким и таких проблем не наблюдалось.

«Недопустимо доводить до такого состояния нашу природу: реки, леса, озера. Вопрос очистки Сюги не то, что насущный, он первостепенный», — заявил Журавлев.

Жители Можгинского района также пожаловались главе партии «Родина» на проблемы в сфере образования. Депутат Госдумы отметил, что советское образование было самым лучшим, поэтому сейчас следует вводить систему патриотического воспитания.

Депутат Журавлев ранее обсудил с главой Чувашии ряд актуальных проблем региона. Стороны уделили особое внимание развитию туризма в республике.