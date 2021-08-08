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Депутат Журавлев обеспокоен экологическим состоянием реки Сюга
Политика
Депутат Журавлев обеспокоен экологическим состоянием реки Сюга
Федеральное агентство новостей

Можга, 8 августа. Депутат Госдумы России и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Удмуртию, где узнал о ключевых проблемах местных жителей.

Местный парламентарий Павел Белинов сообщил, что участок река Сюга мельчает. Это может привести к серьезным экологическим проблемам. Старожилы заметили, что раньше водный объект был глубоким и таких проблем не наблюдалось.

«Недопустимо доводить до такого состояния нашу природу: реки, леса, озера. Вопрос очистки Сюги не то, что насущный, он первостепенный», — заявил Журавлев.

Жители Можгинского района также пожаловались главе партии «Родина» на проблемы в сфере образования. Депутат Госдумы отметил, что советское образование было самым лучшим, поэтому сейчас следует вводить систему патриотического воспитания.

Депутат Журавлев ранее обсудил с главой Чувашии ряд актуальных проблем региона. Стороны уделили особое внимание развитию туризма в республике.

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родина удмуртия журавлев
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