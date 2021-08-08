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Курбан Омаров тонко пошутил о разводе с Бородиной

  /   Обновлено: 08 августа 2021 19:53
Шоу-бизнес
Курбан Омаров тонко пошутил о разводе с Бородиной
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 8 августа. Бизнесмен Курбан Омаров 6 августа официально развелся со звездой «Дома-2» Ксенией Бородиной. Судя по всему, экс-супруг телеведущей не особо переживает из-за разрыва.

На днях Омаров опубликовал в Instagram-аккаунте небольшой ролик своей прогулки на сапборде. В кадре он предстал в одних шортах, без стеснения показав не лучшую свою форму. Подписчики мягко говоря были шокированы «обвисшим животом» бывшего мужа Бородиной. Казалось еще недавно, он регулярно хвастался своими накаченными мышцами, приводя в полный восторг женскую часть своей аудитории.

На этот раз вместо комплиментов фолловеры раскритиковали внешний вид Омарова. Многие в комментариях не стеснялись в выражениях и назвали бизнесмена «стариком с животом-фартуком». Бывший супруг Ксении Бородиной не стал отмалчиваться и решил с иронией ответили хейтерам, не забыв пошутить и про свой развод со звездой «Дома-2».

«Подумаешь, всего лишь два нижних кубика заплыли. Дайте мне месяц, я верну их. Их точно верну!» — съязвил Омаров.

Однако не только для бизнесмена развод стал поводом для шуток — телеведущая не отстает от бывшего мужа. Получив заветное свидетельство о расторжении брака, Бородина отправилась в ресторан в компании подруг. Вечер начался с исполнения одно их главных хитов Стаса Михайлова.

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развод юмор отношения бородина омаров
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