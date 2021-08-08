Более 2 миллионов детей голодают в Нигерии

Абуджа, 6 августа. По меньшей мере 2,3 миллиона детей голодают на северо-востоке Нигерии. Упадок стабильности в регионе и разгул террористов из «Боко Харам»1 (организация запрещена на территории РФ) вынудили фермеров покинуть свои хозяйства и поставили местных жителей под угрозу критической нехватки продовольствия.

В целом, как установила международная гуманитарная группа «Спасите детей» (Save the Children), около 7 миллионов малышей в возрасте до пяти лет испытывают острую нехватку продуктов. В связи с этим организация призвала правительство страны оказать помощь фермерам.

Силовые структуры Нигерии более девяти лет ведут активную борьбу с «Боко Харам», а также с ее теперь еще более опасным ответвлением — «Исламским государством1 Западной Африки» (ISWAP). В последние месяцы участились нападения вооруженных групп, в результате которых погибли десятки мирных жителей, в том числе работники сельскохозяйственного сектора.

Федеральное агентство новостей /

Исполняющая обязанности директора организации в стране Шеннон Уорд отметила, что необходимо до последнего бороться за право нигерийских детей на жизнь. Она резко осудила положение вещей, при котором такое огромное количество людей вынуждено голодать.

1 Организация запрещена на территории РФ.