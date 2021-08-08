Танкисты ЦВО отразили нападение «боевиков» в ходе учений

Москва, 8 августа. Подразделения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексную тренировку по борьбе с условными террористами.

Бойцы отразили атаку «боевиков» на контрольно-пропускной пункт одной из частей танковой дивизии и провели инженерную разведку подъездных дорог на предмет наличия мин и других взрывных устройств, сообщает пресс-служба ЦВО.

«В учении приняли участие военнослужащие дежурных сил, подразделений противодействия терроризму и военной комендатуры соединения», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно об использовании узбекскими силовиками разведывательных БПЛА ZALA 421-16E российского производства в ходе маневров на полигоне Термез, вблизи границы с Афганистаном.