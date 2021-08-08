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Первый президент Украины указал на главное отличие Зеленского от предшественников

  /   Обновлено: 08 августа 2021 19:43
Политика
Первый президент Украины указал на главное отличие Зеленского от предшественников
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 8 августа. Предыдущие лидеры Украины демонстрировали «полусветское» поведение. Об этом заявил первый президент государства Леонид Кравчук в беседе с журналистами местного телевидения.

Действующий глава государства Владимир Зеленский не похож на своих предшественников. Главным отличительным признаком является его стремление побороть систему. Он хочет уйти от устоявшихся позиций. Но пока ему не удалось этого достичь, подчеркнул Кравчук.

Ранее экс-лидер Украины рассказал, что главной «ошибкой» во время президентской деятельности было доверие к России. Леонид Кравчук добавил, что надеялся на «изменение РФ». По мнению бывшего главы государства, он не имел права так делать.

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