Звезда американского сериала «Клиника» скончалась в 70 лет

Вашингтон, 8 августа. В США на 71-м году жизни умерла актриса кино Марки Пост. Поклонникам она полюбилась особенно после съемок в сериале «Клиника».

По данным СМИ, причиной летального исхода стало онкологическое заболевание. Даже во время борьбы с тяжелым недугом Марки не расставалась с кинематографом. Она снималась в фильме «Четыре Рождества и свадьба», а также участвовала в ряде проектов на телеканале ABC.

Родные констатировали, что сразу не давали оптимистичные прогнозы. Однако актриса продолжала сохранять жизнелюбие и стойко держалась.