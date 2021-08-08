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Звезда американского сериала «Клиника» скончалась в 70 лет

  /   Обновлено: 08 августа 2021 19:42
Происшествия
Звезда американского сериала «Клиника» скончалась в 70 лет
wikipedia.org

Вашингтон, 8 августа. В США на 71-м году жизни умерла актриса кино Марки Пост. Поклонникам она полюбилась особенно после съемок в сериале «Клиника».

По данным СМИ, причиной летального исхода стало онкологическое заболевание. Даже во время борьбы с тяжелым недугом Марки не расставалась с кинематографом. Она снималась в фильме «Четыре Рождества и свадьба», а также участвовала в ряде проектов на телеканале ABC.

Родные констатировали, что сразу не давали оптимистичные прогнозы. Однако актриса продолжала сохранять жизнелюбие и стойко держалась.

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сша актриса клиника
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