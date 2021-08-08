Омбудсмен обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из Волгоградской больницы

Волгоград, 8 августа. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратила внимание на резонансное видео с малышом. Она попросила прокуратуру провести проверку по вопросу жизнеустройства малыша.

Речь идет о видеозаписи, сделанной якобы в инфекционной больнице Волгограда. Госпитализированный в конце июля двухлетний мальчик находился один в палате. При этом он не получал должного ухода — речь шла об отсутствии гигиенических процедур.

По предварительным данным, мать малыша отдала его знакомым, а сама распивала алкоголь в компании собутыльников. На кадрах заснято, как мальчик ползал по полу с испачканной простыней.