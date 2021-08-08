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Ксения Собчак прямо высказалась по поводу собственной внешности
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прямо высказалась по поводу собственной внешности
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 8 августа. Известная телеведущая Ксения Собчак нецензурной бранью ответила всем хейтерам, которые в Сети указывают на недостатки ее внешности. Она заявила, что харизма куда важнее красоты.

Собчак на своей странице в Instagram опубликовала свежее селфи и в описании к снимку решила ответить всем злопыхателям сразу. Она написала, что устала читать нелетные комментарии о собственной внешности, поэтому хочет расставить все точки над «и». По словам телеведущей, она давно поняла, что не укладывается в общепринятые стандарты красоты. Она подчеркнула, что давно не ориентируется на внешность, а «берет» окружающих харизмой.

«Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: «в жизни вы гораздо лучше, чем на экране», и я знаю, что фотогеничность — не мой конек. А вот энергетика и личный контакт — тут мало кто мне может составить конкуренцию», — заявила Собчак.

Звезда отметила, что куда лучше быть классной и обладать внутренней энергией по жизни, чем отлично получится на одном снимке. При этом выразилась Ксения Собчак, используя обсценную лексику, к чему ее фолловеры уже давно привыкли.

Недавно супруг телеведущей — режиссер Константин Богомолов — рассказал о самом необычном подарке «безумной жены» на день рождения. Оказалось, что Собчак в качестве презента преподнесла мужу Филиппа Киркорова.

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