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Оксана Самойлова обошла Хабиба Нурмагомедова по популярности в соцсетях
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обошла Хабиба Нурмагомедова по популярности в соцсетях
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 8 августа. Известная модель и бизнесвумен Оксана Самойлова стала самым популярным российским блогером по данным аналитиков портала Adinblog.

Эксперты не раскрывают информацию, как составляется рейтинг блогеров. Но популярность зависит не от количества подписчиков, а от их активности на странице звезды в Instagram. Вероятно, учитываются лайки, количество комментариев и перепостов.

В итоге владелица бренда косметики с аудиторией в 14,4 млн фолловеров обошла бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и стилиста Гоар Аветисян. Оксана Самойлова оказалась популярнее даже 23-летнего уфимского рэпера Алишера Моргенштерна, а «любимица миллионов» Ольга Бузова даже не попала в топ-5.

Самойлова родом из Республики Коми, в Москву переехала после третьего курса института. В столице она сразу начала карьеру модели и снималась для многих мужских журналов, в том числе Maxim.

В 2010 году красотка познакомилась со своим будущим супругом — музыкантом Денисом Устименко-Вайнштейном. Вскоре у них родилась дочь Ариела, а в 2012 году пара официально зарегистрировала брак. Позднее у звездной четы родились еще две дочери и сын.

Ранее Оксана Самойлова похвасталась роскошным подарком для мужа. Она преподнесла музыканту увесистую золотую цепь с подвеской, инкрустированной бриллиантами.

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