Пожарный поезд прибыл на ликвидацию природного возгорания в Мордовии

Саранск, 8 августа. Сотни человек, пожарный поезд и авиацию задействовали в ликвидации огня в Мордовском заповеднике.

Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии вспыхнул несколько дней назад из-за сухой грозы. Сначала загорелся валежник, пламя начало стремительно разрастаться.

В течение суток на борьбу со стихией вылетели два самолета Ил-76, одно воздушное судно Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России. Также на место возгорания прибыл пожарный поезд. Авиация сбросила на очаги 250 тонн воды в 36 подходов. Угроза перехода огня на населенные пункты пресечена.

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