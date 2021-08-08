Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:34
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
20:20
Армия
В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
Все новости

Пожарный поезд прибыл на ликвидацию природного возгорания в Мордовии

  /   Обновлено: 08 августа 2021 19:37
Происшествия
Пожарный поезд прибыл на ликвидацию природного возгорания в Мордовии
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Саранск, 8 августа. Сотни человек, пожарный поезд и авиацию задействовали в ликвидации огня в Мордовском заповеднике.

Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии вспыхнул несколько дней назад из-за сухой грозы. Сначала загорелся валежник, пламя начало стремительно разрастаться.

В течение суток на борьбу со стихией вылетели два самолета Ил-76, одно воздушное судно Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России. Также на место возгорания прибыл пожарный поезд. Авиация сбросила на очаги 250 тонн воды в 36 подходов. Угроза перехода огня на населенные пункты пресечена.

Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожарный поезд прибыл на ликвидацию природного возгорания в Мордовии
пожар мордовия авиация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru