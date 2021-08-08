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Ученые установили пользу грецких орехов для здоровья кровеносной системы
Общество
Ученые установили пользу грецких орехов для здоровья кровеносной системы
pixabay.com

Москва, 8 августа. Грецкие орехи содержат мало углеводов и большое количество питательных веществ, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и кишечник.

Исследователи установили, что грецкие орехи в рационе предотвращают накопление холестерина и снижают кровяное давление. Людям с ожирением на низкокалорийной диете рекомендуется включать в меню данный продукт, он поможет контролировать вес.

Немецкие специалисты обнаружили, что употребление грецких орехов может положительно повлиять на состав микрофлоры кишечника. Орехи увеличивают количество полезных бактерий и помогают выработке жирных кислот. Это способствует укреплению кишечного барьера и влечет за собой понижение уровня липидов, что благотворно сказывается на здоровье сердца.

В Самарском ботаническом саду ученым удалось вырастить грецкие орехи с тонкой скорлупой. Новым сортам деревьев присуща морозоустойчивость, что немаловажно для этого региона.

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