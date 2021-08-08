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Президент Ирана назначил главой администрации своего бывшего подчиненного

  /   Обновлено: 08 августа 2021 19:22
Иран
Президент Ирана назначил главой администрации своего бывшего подчиненного
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan

Тегеран, 8 августа. В Иране начались назначения в правительство страны, которое возглавит Эбрахим Раиси, принесший клятву парламенту страны в ходе инаугурации 5 августа.

Первым вице-президентом объявлен бывший начальник штаба по исполнению указаний духовного лидера государства Мохаммад Мохбер. Под надзором его организации, в частности, осуществляется производство иранской вакцины. Ранее чиновник занимал должности губернатора провинции Хузестан и начальника одного из крупнейших фондов страны «Мустазефан».

Вторым значимым событием стало назначение главой администрации президента бывшего руководителя иранского управления тюрем Голамхосейна Исмаили. Примечательно, что на предыдущий пост его также назначал Эбрахим Раиси, который в то время возглавлял судебные власти Ирана. Не исключено, что именно эта связь сыграла роль при выборе кандидатуры руководителя новой администрации.

Когда Голамхосейн Исмаили был главой управления тюрем в Иране, произошел ряд резонансных случаев жестокого обращения с заключенными и нарушений закона, что дважды приводило к введению против него международных санкций США и ЕС.

Чиновника обвиняют в причастности к массовым избиениям политических заключенных в иранской тюрьме «Эвин», случившимся 17 апреля 2014 года. По сообщениям пострадавших и свидетелей, сотрудники в штатском в ходе досмотра задержанных и обыска тюремных помещений неоправданно применяли силу, в результате чего получили травмы не менее 40 человек.

После этого заключенные устроили голодовку из-за отказа руководства тюрьмы предоставить медицинскую помощь нуждающимся, а часть из них направила жалобу тогдашнему президенту страны Хасану Роухани.

Помимо этого, информацию о регулярных избиениях и применении пыток на допросах опубликовала гражданская активистка Наргесс Эскандери-Грюнберг, выступавшая в 80-х годах прошлого века в защиту прав женщин в Иране. Она была арестована силовыми структурами и несколько лет провела в заключении, не дождавшись судебного разбирательства. По ее словам, дополнительные сложности в тюрьмах вызывает отсутствие места и средств гигиены.

Исмаили в официальном сообщении опроверг все обвинения, что вызвало волну возмущения среди родственников потерпевших. Вскоре чиновник оставил занимаемую должность, однако сообщалось, что его уход не связан с этим скандалом.

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