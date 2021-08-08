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Хартум выразил обеспокоенность вооруженным конфликтом в Южном Судане
Судан
Хартум выразил обеспокоенность вооруженным конфликтом в Южном Судане
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Хартум, 8 августа. Правительство Судана выразило глубокую озабоченность столкновениями, вспыхнувшими между фракциями Народно-освободительного движения (НОДС) в Южном Судане.

В заявлении властей говорится, что они внимательно следят за ситуацией, происходящей в непосредственной близи от границы, и не допустят никаких вооруженных действий на территории своего государства.

Силы, верные вице-президенту Южного Судана Риеку Мачару, в субботу столкнулись с отколовшейся от них группой во главе с генералом Саймоном Гатвечем Дуалом в районе Аль-Магенис штата Верхний Нил. Представитель НОДС Лам Пол Габриэль сообщил, что бойцы движения действовали в рамках самообороны. По его словам, потери со стороны противника составили 29 человек, включая двух генералов. Мачар же лишился троих своих солдат. Габриэль заявил, что Гатвеч вместе со своим соратником Джонсоном бежали в Судан.

«Руководство НОДС/Оппозиция просит правительство в Хартуме сохранять нейтралитет, удерживать двух бежавших генералов на территории своего государства и не позволять им возвращаться, так как это может еще больше усугубить ситуацию в регионе», —добавил Габриэль.

В ответ Министерство иностранных дел Судана подчеркнуло свое невмешательство в конфликт, опровергнув при этом информацию о присутствии диссидентов на территории страны.

«Стабильность Южного Судана —стратегическая цель его правительства», —говорится в заявлении, опубликованном сегодня вечером.

Хартум также призвал все стороны спора немедленно прекратить вооруженные столкновения и найти мирные пути решения внутрипартийных противоречий.

 

Чрезвычайное совещание с членами МОВР

Позже министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди связалась со своими коллегами в Межправительственном органе по вопросам развития (МОВР), чтобы обсудить конфликт в рядах НОДС. В консультациях участвовали главы МИД Джибути, Кении, Сомали, Южного Судана и Уганды.

Аль-Махди подчеркнула, что ситуация приобретает серьезный характер, особенно после начала боестолкновений между фракциями Народно-освободительного движения. Со своей стороны, министры согласились с необходимостью принятия безотлагательных мер при участии всех заинтересованных сторон с целью скорейшего прекращения огня и перехода к мирному урегулированию путем диалога.

Африканские чиновники подчеркнули центральную роль подписанного в 2018 году в Джубе мирного соглашения и необходимость соблюдения всех его пунктов. В ходе заседания решено активизировать консультации между членами МОВР по развитию ситуации и провести в понедельник, 9 августа, экстренное виртуальное совещание Совета министров Межправительственного органа.

Группа высокопоставленных лидеров НОДС 4 августа попыталась сместить главу движения Риека Мачара с его поста. Последовавшая в ответ отставка нескольких генералов привела к расколу внутри партии и вооруженному конфликту, который усугубил и без того хрупкий мирный процесс в Южном Судане.

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