Рабат, 8 августа. Сильное землетрясение произошло у северного побережья Марокко. Зарегистрирована сила в 4,1 балла по шкале Рихтера, сообщают сотрудники геологической службы.

Подземные толчки ощутили жители прибрежного городка Аль-Хосеймы. Они рассказали в соцсетях, что «посуда и люстра звенели от дрожи». Никаких травм в результате инцидента граждане не получили.

Специалисты заявили, что серьезных разрушений зданий нет. Это обусловлено решением правительства строить сейсмостойкие дома после землетрясения 2004 года.

Около 17 лет назад сила подземных толчков достигла 6,5 балла. Этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить более 12 тысяч домов. Под завалами погиб 631 человек и тысячи людей получили ранения различной степени тяжести.

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Север Марокко лежит на линии Азорско-Гибралтарского разлома, разделяющего Африканскую и Евразийскую тектонические плиты. Этот регион считается зоной активных землетрясений, а города вдоль побережья, такие как Аль-Хосейма, регулярно «ощущают дрожь».

Многонациональная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила публикацию по управлению рисками для Рабата после разрушительного стихийного бедствия 2004 года. В числе своих рекомендаций ОЭСР предложила королевству уделить приоритетное внимание развитию адекватных структур и систем поддержки в регионах, подверженных риску.

Восстановление после землетрясения 17 лет назад обошлось правительству в миллионы дирхамов, большая часть которых поступила из государственных фондов. Однако международные усилия также способствовали улучшению конструкций, направленных на то, чтобы предупредить разрушения от будущих толчков.

Многостороннее сотрудничество между Марокко, Организацией Объединенных Наций и ОЭСР привело к программе «Построй лучше». Она разработана для строительства домов, способных выдержать сейсмоактивность до 7 баллов.