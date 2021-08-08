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«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 8 августа. Известный актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram целую подборку смелых снимков звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович.

Мирослава Карпович является партнершей Садальского по спектаклю «Шашни». Судя по всему, 70-летний артист в восторге не только от профессионального мастерства своей коллеги. В соцсети он разметил серию дерзких снимком «Папиной дочки», на многих из которых она позирует в нижнем белье. Садальский восхитился красотой и фигурой Карпович и сравнил ее с Pin-up-девушками, воспринимаемыми частью общества секс-символами.

«Как вы думаете, кого сейчас можно было бы назвать девушкой пин ап? Я думаю, моя партнерша – Мирослава Карпович замечательно смотрелась бы на этих фотках. Девочка абсолютно в этом стиле», — заявил на своей странице в Instagram Садальский.

С мнением прославленного артиста в корне не согласились его подписчики. Они заявили, что Карпович это «настоящий анти-секс». По мнению фолловеров, до стиля Pin-up звезде «Папиных дочек» не хватает как минимум 20 килограммов.

«У Карпович формы не те. Она не привлекательная ягода, а сухофрукт! Очень худая и неэротичная!»;

«Карпович это катастрофа биологическая! Мальчик в девочке или наоборот. Чего в ней уникального?»;

«Вы смеетесь Станислав?! Какая из Карпович Pin-up-девушка? Ни кожи ни рожи», — высказались подписчики.

Звезду сериала «Папины дочки» часто критикуют за излишнюю худобу. Фигура актрисы даже пугает ее поклонников, из-за чего она часто подозревают у звезды анорексию. Недавно фанаты в очередной раз призвали Карпович «больше есть» после ее снимка с пляжа.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
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