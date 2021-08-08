Кто, как не Буланова: Рустам Солнцев поддержал инициативу певицы увеличить пенсии

Эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила с инициативой «Ленинградская надбавка». Многим известным личностям предложение певицы пришлось по душе. Так, шоумен, блогер Рустам Солнцев не удивлен позицией артистки. Он считает, кто, как не она, должен продвигать такие идеи, и поддерживает Буланову с ее инициативой увеличить пенсии гражданам, пережившим блокаду Ленинграда.

«Полностью поддерживаю. Я считаю, кто, как не Буланова, выступит с инициативой, которая поддержит еще оставшихся в живых блокадников. Она не зря об этом сказала — и правильно сделала. Инициатива здравая, нужная. Она, как жительница Санкт-Петербурга, изнутри видит всю эту историю, и она кажется ей таковой. Это правильно, я ее поддерживаю», — отметил Солнцев.

instagram.com / @rustamsolncev_

К слову, не все оказались довольны такой прытью Булановой, которая баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Теперь певица считает, что ей мешают вести предвыборную кампанию, о чем и заявила главе Центризбиркома Элле Памфиловой в своем обращении.

Ранее певицу поддержала актриса Людмила Поргина. Вдова актера Николая Караченцова уверена, что такие политики, как Буланова, нужны во власти. Актриса глубоко переживает за будущее своей страны и за граждан, проживающих на ее территории. Главное ее желание — чтобы люди в первую очередь ощущали себя людьми.

Также в поддержку пенсионной инициативы высказался актер, заслуженный артист России Алексей Нилов. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» считает, что все пенсионеры нуждаются во внимании со стороны властей и в поддержке.