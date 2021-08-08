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Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 8 августа. В Центральноафриканской Республике продолжается выдача гуманитарной помощи от российского предпринимателя Евгения Пригожина. На этот раз продуктовые наборы получили жители городов Дамара, Босамбеле и Ялоке.

Боевики «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) долгое время отравляли жизнь населению ЦАР. Из-за высокого уровня преступности в стране нарушилась работа аграрного сектора. Скотоводы и фермеры попросту не имели возможности заниматься производством продуктов питания.

Избавиться от пагубного влияния радикалов удалось лишь весной текущего года. Благодаря обучению у российских инструкторов, национальная армия успешно разгромила конгломерат бандформирований CPC и освободила оккупированные территории.

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Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Сейчас государство постепенно возвращается к мирной жизни. Однако местное население до сих пор испытывает острую нужду в продовольствии. В связи с этим российская гуманитарная миссия не смогла остаться в стороне и решила помочь центральноафриканцам, проживающим в наиболее пострадавших районах.

Продуктовые наборы, состоящие из муки, масла, сахара, соли, мыла и других предметов первой необходимости, уже получили в городах Боссембеле, Бода, Мабики, Писса, Боссангоа, Богуила, Батангафо, Нана-Бакасса и Пауа.

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