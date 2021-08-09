Владимир Маркин поддержал проект «Ленинградская надбавка» Татьяны Булановой

Советский и российский певец, киноактер, композитор и автор песен, телеведущий, владелец компании «Маркин чай» Владимир Маркин положительно оценил проект «Ленинградская надбавка», который активно продвигает певица Татьяна Буланова в своей предвыборной программе от партии «Родина».

Напомним, артистка в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявила о необходимости увеличить пенсии жителям Северной столицы. Инициативу поддержали подписями 100 000 жителей Петербурга. Однако, по мнению Булановой, идея чем-то не угодила местным чиновникам, которые «ставят палки в колеса» ей и партии «Родина». Об этом певица указала в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии.

«Я отношусь к Татьяне Булановой с огромным уважением, с любовью, мы давно друг друга знаем. Нельзя сказать, что мы каждый день видимся, потому что она живет в Санкт-Петербурге, а я в Москве, но, когда встречаемся, а виделись мы и в Германии, и в России, и в Питере, и в столице, только самые положительные впечатления от общения с ней, от ее творчества, от ее человеческих качеств. Если она такое нелегкое дело решила возглавить, запустить, то только хвала ей», — поделился мнением с ФАН Владимир Маркин.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Артист добавил, что полностью поддерживает идею повышения пенсий жителям Петербурга.

«Конечно, я за то, чтобы пенсии ленинградцам подняли. У нас ужасно маленькие пенсии, так что это абсолютно необходимо. Надеюсь, ей удастся взбудоражить общественность, потому что сейчас это делать все сложнее, ибо люди стали бояться связываться с политикой. А сама идея — как же она может быть плохой, я только за, если Татьяна знает, как она дальше будет двигаться в этом направлении», — считает Маркин.

Ранее Мария Кожевникова также высказалась по поводу инициативы Татьяны Булановой. Актриса поддерживает артистку в желании заботиться о пожилых людях, которые отдали жизнь честному труду на благо Родины.