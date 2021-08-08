Гидроэлектростанция «Боали-2» вновь запитает столицу ЦАР

Банги, 8 августа. В середине июля Министерство энергетики и гидравлики ЦАР объявило об окончании работ по укреплению объектов гидроэлектростанции «Боали-2». Теперь обновленные установки способны выдать повышенную мощность для потребителя, сообщило издание Nouvelles Plus со ссылкой на заявление министра Артура Бертрана Пири.

«С 1976 года на станции не проводилось никаких работ. Теперь же, благодаря поддержке Африканского банка развития, мы получили финансирование, которое позволило компании ENERCA начать работу по улучшению и увеличению потенциала распределения энергии среди населения Центральноафриканской Республики. Это действительно радостная новость и мы благодарим президента, который понимает важность этого вопроса. Жителям Банги иногда нужно ждать до двух часов ночи, чтобы появился свет, и они могли запустить свои производственные мощности, как например, маниоковые мельницы или сварочные мастерские», — сказал министр.

По данным ведомства, в настоящее время в столице страны уровень электрификации составляет порядка 20%, в то время как в некоторых районах ЦАР этот показатель едва превышает 1%, поэтому ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей обновленной станции местные жители только приветствуют.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Гидроустановки «Боали-2» ввели в работу в 1976 году и их модернизировали лишь в 2021 году. Работа направлена на усиление пиковой мощности примерно на 110 кВТ. Кроме того, переоборудование затронуло линии электропередачи от Боали до столицы.

Ранее ФАН сообщал, что фотоэлектрические станции «Данзи» и «Сакаи», размещенные в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко запустят в начале 2022 года.