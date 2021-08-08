Я ей доверяю: известный диджей поддержал Буланову и ее надбавку пенсионерам

Российский композитор, продюсер и диджей Алексей Цветков в беседе с ФАН признался, что поддерживает решение Татьяны Булановой пойти в политику.

Заслуженная артистка России баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Главная инициатива партии — «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

«Танечка Буланова — очень хороший и позитивный человек. Я абсолютно ей доверяю во всех вопросах и считаю, что это правильный путь для нее. Я полностью ее поддерживаю и считаю, что она молодец», — прокомментировал Цветков.

Композитор отметил, что инициатива, с которой выступает Буланова, необходима горожанам.

«Ее инициативу о надбавке пенсионерам я тоже поддерживаю и считаю, что наши пенсионеры должны получать больше», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что певица записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Причиной послужил отказ разместить тысячи баннеров и плакатов партии. По словам Булановой, за «Ленинградскую надбавку» проголосовало порядка 100 тысяч жителей Петербурга.