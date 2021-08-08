Тульские волонтеры привезли подарки животным в центр «Любимец»

Тула, 8 августа. Добровольцы привезли 30 килограммов корма, пеленки и другие необходимые вещи в тульский центр для бездомных животных «Любимец».

Волонтеры регулярно навещают питомцев в этом приюте. Активисты надели майки с цитатами известных людей о кошках. Свою поездку добровольцы приурочили к Международному дню кошек. Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Владислав Нагорный также принял участие в акции.

«Меня очень радует то, что наши поездки в «Любимец» стали регулярными. Я, как и вся моя семья, очень люблю животных! И, безусловно, рад, что нашу молодежь волнуют такие важные проблемы», — заявил он.

Волонтеры в Туле регулярно реализуют разные экологические акции, напомнил Нагорный. По его словам, внимание к бездомным животным также является заботой об окружающей среде.

Петербург уже давно прославился на всю Россию как «котокультурная столица». Знаменитая «Республика кошек» появилась во Всеволожске 11 лет назад, а позже переехала в Петербург, рассказала основательница Анна Кондратьева. Позже учреждение начало принимать на постоянное место жительство вышедших на пенсию котов из Эрмитажа.