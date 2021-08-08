Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 19:08
19:06
Общество
Употребление свинины грозит риском развития рака
19:05
Общество
Волонтеры помогут справиться с последствиями урагана в Мордовии
19:03
Общество
Психотерапевт Обложко дал советы, как полюбить полезные продукты
19:00
Спорт
Борец из Дагестана Садулаев выиграл Олимпиаду с надорванной связкой на колене
19:00
Общество
Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты
19:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
18:56
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
18:56
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
18:55
Общество
Иностранный музыкант удивил зрителей исполнением песен «Сплина» на набережной Ялты
18:49
Общество
Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга
Все новости

Ученые из США объяснили пользу ферментированных продуктов при артрите и стрессе
Наука
Ученые из США объяснили пользу ферментированных продуктов при артрите и стрессе
pixabay.com  /  Monfocus

Вашингтон, 8 августа. Оценку 19 воспалительным белковым биомаркерам у 36 взрослых граждан, которые питались ферментированными продуктами, или едой с большим содержанием клетчатки, дали ученые из США.

Исследование провели специалисты из Медицинского факультета Стэнфордского университета. Они наблюдали за состоянием добровольцев в течение десяти недель.

Полученные данные указали на то, что добавление в пищу кефира, ферментированного творога, овощных рассольных напитков, кимчи, чайного гриба и других подобных овощей увеличивает микробное разнообразие. Такая диета также снижает воспалительные маркеры. В частности, интерлейкин-6, связанный с ревматоидным артритом, хроническим стрессом и диабетом второго типа.

Ферментированные продукты могут стать ценной стратегией противодействию уменьшающемуся микробному разнообразию, а также усилению воспалительной реакции. Результаты исследования они опубликовали в журнале Cell.

Ранее диетологи также обращали внимание, что дыня сочетается не со всеми продуктами. Так, ее лучше не запивать водой, не смешивать с йогуртом или молоком. Это необходимо для того, чтобы не допустить негативной реакции со стороны желудка.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые из США объяснили пользу ферментированных продуктов при артрите и стрессе
ученые диабет стресс воспаление ферментированные продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru