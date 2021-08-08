Ученые из США объяснили пользу ферментированных продуктов при артрите и стрессе

Вашингтон, 8 августа. Оценку 19 воспалительным белковым биомаркерам у 36 взрослых граждан, которые питались ферментированными продуктами, или едой с большим содержанием клетчатки, дали ученые из США.

Исследование провели специалисты из Медицинского факультета Стэнфордского университета. Они наблюдали за состоянием добровольцев в течение десяти недель.

Полученные данные указали на то, что добавление в пищу кефира, ферментированного творога, овощных рассольных напитков, кимчи, чайного гриба и других подобных овощей увеличивает микробное разнообразие. Такая диета также снижает воспалительные маркеры. В частности, интерлейкин-6, связанный с ревматоидным артритом, хроническим стрессом и диабетом второго типа.

Ферментированные продукты могут стать ценной стратегией противодействию уменьшающемуся микробному разнообразию, а также усилению воспалительной реакции. Результаты исследования они опубликовали в журнале Cell.

Ранее диетологи также обращали внимание, что дыня сочетается не со всеми продуктами. Так, ее лучше не запивать водой, не смешивать с йогуртом или молоком. Это необходимо для того, чтобы не допустить негативной реакции со стороны желудка.