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Дочери 81-летнего Эммануила Виторгана исполнилось 2 года
Шоу-бизнес
Дочери 81-летнего Эммануила Виторгана исполнилось 2 года
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Юрмала, 8 августа. Народный артист России Эммануил Виторган показал в Instagram свою младшую дочь Клару, с которой отдыхает на курорте в Юрмале.

На опубликованном видео актер с нежностью держит малышку у себя на плечах и весело пританцовывает под музыку, что доносится из кафе. За кадром слышится голос его супруги Ирины Млодик.

«Сегодня нашему ангелочку 2 года! С днем рождения, Кларочка! Будь счастливой! Мы с мамой тебя очень любим!» — подписал ролик Виторган.

Публикация за день набрала почти 20 тысяч просмотров, под ней появились поздравления поклонников. Они пожелали девочке здоровья, счастья и быть такой же талантливой, как ее родители.

«Кларочка и вправду красивый ангелок, пусть растет здоровенькой»;

«Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен смехом ваших девочек», — отреагировали пользователи.

Клара появилась на свет, когда Виторгану было 79 лет, а Млодик — около 50, у девочки есть старшая сестра Этель. Супруга артиста никогда не скрывала, что ее дочерей родила суррогатная мать. От предыдущих браков у артиста также есть сын Максим и дочь Ксения.

Ранее Ирина Млодик объяснила, почему их младшая дочь получила такое необычное имя. Оказалось, Кларой звали маму Эммануила Виторгана.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочери 81-летнего Эммануила Виторгана исполнилось 2 года
дети виторган Млодик
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