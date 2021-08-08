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Житель Приморья умер от удара молнии во время охоты на медуз

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:21
Происшествия
Житель Приморья умер от удара молнии во время охоты на медуз
pixabay.com

Владивосток, 8 августа. Мужчину из поселка Тавричанка Приморского края убило молнией во время ловли медуз. Он погиб на глазах своего сына, сообщает пресс-служба регионального СК.

Жертвой стихии стал 53-летний мужчина, который отправился на резиновой лодке вместе со своим сыном в Угловой залив ловить медуз. Однако вскоре погода испортилась, и пошел сильный дождь. Обернувшись, сын увидел яркую вспышку возле отца, после чего тот выпал из лодки.

Мальчик оттащил тело на берег. Прибывшая на вызов бригада медиков констатировала смерть. По факту произошедшего следственный комитет организовал проверку.

Ранее молния убила 17 человек на свадьбе в Бангладеш.

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