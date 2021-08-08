Сергей Зверев обеднел после ссоры с Аллой Пугачевой

Москва, 8 августа. Известный российский стилист Сергей Зверев обнародовал свои доходы. Оказалось, что «король гламура» едва сводит концы с концами.

Судя по налоговой декларации, в 2020 году он заработал чуть больше 300 тысяч рублей. Получается,что в месяц его доход составлял порядка 25 тысяч рублей. Эти деньги Звереву перечисляли Российское авторское общество, а также компания «Комеди Клаб Продакшн».

Стилист также владеет двумя столичными квартирами, а на банковском счету у него лежит всего 300 тысяч рублей. Поклонники считают, что обедневший стилист сейчас зарабатывает даже меньше московской уборщицы, при этом умудряется как-то держаться на плаву.

Фанаты винят в тяжелом финансовом состоянии Зверева примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Когда звезды дружили, у стилиста был крупный бизнес и гастроли по стране, его регулярно приглашали на телевидение. Конфликт между артисткой и ее стилистом произошел около 10 лет назад. Что стало его причиной, наверняка неизвестно. Ходили слухи, будто бы зверев предал огласке развод Пугачевой с Киркоровым.

Ранее Сергей Зверев заявил, что является амбассадором горной Тункинской долины Бурятии. Он призвал россиян обратить внимание на внутренний туризм. По словам стилиста, в России есть еще много интересных мест и достопримечательностей. Среди них курорты с минеральными водами и горячими источниками Аршан и Нилова Пустынь.