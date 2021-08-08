Недостаток фолиевой кислоты в организме беременной может привести к смерти ребенка

Москва, 8 августа. Грамотно составленный рацион сведет на нет риск развития различных заболеваний, заявила врач-диетолог Пикси Тернер.

В первую очередь следует обратить внимание на листовую зелень. Желательно включить в рацион шпинат, посоветовала Пикси Тернер. В нем содержится много фолиевой кислоты. Дефицит этого вещества может спровоцировать развитие анемии. Особенно опасен недостаток фолиевой кислоты при беременности.

«Это когда головной или спинной мозг не развивается нормально. Это может привести к смерти до или вскоре после рождения», — объяснили ученые из Университет Джонса Хопкинса.

От питания зависит и вероятность развития онкологических заболеваний. Злокачественные опухоли могут развиться у тех, кто отдает предпочтение слишком горячей пище. В этом случае клетки слизистой оболочки подвержены постоянному повреждению, что приводит к усилению процессов регенерации, объяснил онколог Антон Филатов.