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Составлен топ-5 якобы полезных при похудении калорийных продуктов

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:14
Общество
Составлен топ-5 якобы полезных при похудении калорийных продуктов
pixabay.com

Москва, 8 августа. Пища с негативными свойствами зачастую скрывается под видом безвредных продуктов, поэтому в процессе похудения важно разобраться в калорийности употребляемой еды.

Выпечку и другие десерты часто советуют заменить на финики. Они являются источником витаминов и минералов, однако по количеству углеводов сухофрукт опережает даже бананы. Незаменимым продуктом при правильном питании считается оливковое масло. При этом одна столовая ложка содержит 180 калорий.

По этой же причине обычное мороженое не следует заменять на фруктовое. Диетологи разрешают употреблять худеющим людям темный шоколад, но многие производители добавляют в продукт слишком много сахара. Не рекомендуется есть запеченную гранолу, так как в 100 г лакомства содержится около 600 калорий.

Несмотря на такие свойства, сухофрукты и оливковое масло оказывают благотворное воздействие на здоровье сердца, печени и сосудов.

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